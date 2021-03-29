- Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis
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- Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

- Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis Samsun'da eve ayakkabı ile girme meselesi yüzünden çıkan tartışmada ağabeyini bıçaklayıp daha sonra da ölünce kalp masajı yapıp hayata döndürmek isteyen kardeş yargılandığı mahkemece 20 yıl hapis...

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

- Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis

SAMSUN - Samsun'da eve ayakkabı ile girme meselesi yüzünden çıkan tartışmada ağabeyini bıçaklayıp daha sonra da ölünce kalp masajı yapıp hayata döndürmek isteyen kardeş yargılandığı mahkemece 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Güngenyatak Mahallesi'nde 9 Şubat gecesi meydana geldi. Eşinden ayrı olan bir çocuk babası Cengiz Kuru üst katta annesi ile birlikte ikamet ederken, pandemi dolayısıyla cezaevinden izinli çıkan kardeşi Arslan Kuru ise evlerinin alt katında kalıyordu. Kuru kardeşler iddiaya göre birlikte içki içti. Cengiz Kuru alkolün de etkisiyle alt kattaki kardeşinin kaldığı eve ayakkabı ile girince ağabey-kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arslan Kuru, ağabeyi Cengiz Kuru'yu evin içinde bıçakladı. Kanlar içinde kalan Cengiz Kuru kendini evin dışına attı ancak sırt üstü yere yığıldı. Ağabeyinin hareketsiz yattığını gören Arslan Kuru pişman olup ölmemesi için ona kalp masajı yaptı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cengiz Kuru'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Arslan Kuru, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Arslan Kuru hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında Arslan Kuru ağabeyini öldürmek istemediğini kavga sırasında bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti. Mahkeme, Arslan Kuru'yu "adam öldürmek" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis
- Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis
- Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis
- Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis
- Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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