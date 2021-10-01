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Bıçaklayıp kaçamadılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bıçaklayıp kaçamadılar

Uşak'ta trafik kavgasında 1 kişiyi bıçaklayarak kaçan 2 şüpheli şahıs, ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Uşak'ta trafik kavgasında 1 kişiyi bıçaklayarak kaçan 2 şüpheli şahıs, ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Ankara - İzmir Karayolu üzerindeki özel bir hastanenin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; Y.Ş. otomobiliyle seyir halindeyken yol verme konusunda başka bir araçtaki C. G. (20) ve A.G. (13) ile tartıştı. Özel hastanenin önüne gelindiğinde araçlardan inen şahısların tartışması yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada Y.Ş., C.G. ve A.G. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine iki şüpheli şahıs araçlarına binerek kaçarken olay yerine de polis ekipleri sevk edildi. Özel hastaneye götürülen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken şüpheli şahıslar, saklandıkları adreste suç aletiyle birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

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