Boşanma Aşamasında Olan Eşini Bıçaklayıp Balkondan Attı, Yetmedi Üzerine Saksı Attı

Başkent'te bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını önce bıçakladı, daha sonra ikinci katın balkonundan aşağıya attı. Gözü dönmüş koca bununla da yetinmedi, karısının üstüne saksı fırlattı.

3 KIZIYLA ANNESİNİN EVİNE SIĞINDI

Olay, 25 Ağustos 2018'de Kahramankazan ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Fatih E., boşanma aşamasında olduğu karısı Sevim E.'yi ölümle tehdit etmeye başladı. Kocasının tehditlerinden korkan Sevim E., 3 kızı ile birlikte annesinin evine sığındı. Bir süre daha kocasının tehditlerine maruz kalan Sevim E., 25 Ağustos gecesinde annesinin evinde kocasının saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

BIÇAKLADIKTAN SONRA BALKONDAN AŞAĞI ATTI

Sevim E.'nin kaldığı apartmana gelen Fatih E., ikinci katta oturan karısına ulaşabilmek için birinci kattaki demir parmaklıkları kullandı. Parmaklıklardan tırmanarak eve giren Fatih E., burada karısına saldırmaya başladı. Karısını bıçaklayan Fatih E., annelerini kurtarmaya çalışan kızlarını da darp etti. Gözü dönmüş koca, kanlar içinde kalan karısını balkon aşağıya fırlattı, bununla da yetinmedi, yerde yatan karısının üzerine saksı fırlattı. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Sevim E.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan Fatih E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM, BIÇAKLAYACAĞIM"

Olay günü yaşadıklarını anlatan Fatih ve Sevim E. çiftinin en büyük kızları E. E., olay günü babalarının kendilerini arayarak sürekli tehdit ettiğini, "Sizi öldüreceğim, bıçaklayacağım" dediğini söyledi. Boşanma sürecinde anneannelerine sığındıklarını belirten E. E., şunları anlattı, "Balkon demirlerinden çıkarak ikinci kata ulaşıyor ve anneme, bana ve kardeşlerime bıçakla saldırdı. Annemi boynunu bıçakla kesti. Annem yerde kanlar içinde yatarken anneme daha fazla zarar vermesin diye onunla boğuştuk. Daha sonradan anneme ulaşıyor, balkondan atıyor. Biz çok engel olmaya çalıştık ama bizi itti. İlk başta bacaklarını çıkarmaya çalıştı, annem bacaklarını içeri sokmaya çalıştı. Çok boğuşma yaşandı. Annem düştükten sonra üzerine saksı ve ne bulduysa attı. Annemi attıktan sonra kız kardeşlerimle aşağıya indik ama hala üzerine bir şeyler atmaya devam ediyordu."

"UFACIK BİR SES OLSUN HEMEN KORKUYLA UYANIYORUZ"

Babasının kendisine ve kardeşlerine de saldırdığını kaydeden E. E., babasının kafasını duvara vurduğunu, parmağını kestiğini söyledi. Olaydan sonra babasının kaçtığını, bir müddet sonra da olayda kullanılan bıçağı almak için geri döndüğünü anlatan E. E., babası bulmadan önce bıçağı polise teslim ettiğini belirtti. Babasının serbest kaldığını dile getiren E. E., "Annemin hayati tehlikesi var. Şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Ne benim, ne kardeşimin, ne de annemin hiçbir şekilde can güvenliği yok. Asla rahat yatamıyoruz. Çok büyük bir travma bu. Ufacık bir ses olsun hemen korkuyla uyanıyoruz" ifadelerini kullandı.