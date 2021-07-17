Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
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Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Ekonomi

Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor SAMSUN - Samsun'da, Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğun mesai yaşanıyor.

Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor

SAMSUN - Samsun'da, Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğun mesai yaşanıyor. Bazı zamanlar günde 750-800 bıçak bilediklerini söyleyen ustalar nefes alacak vakit bulamıyor.

Kurban Bayramı'na 3 gün kala Samsun'da bıçak bileyicilerde yoğunluk hakim. Kurban kesecek vatandaşlarca getirilen kesmeyen bıçaklar ustalar tarafından özenle bileniyor. Ustalar günde 750-800 bıçak bilediklerini ve bayramda da açık olacaklarını söylediler.

Küçüklükten beri bileme işini yaptığını ifade eden 77 yaşındaki Recep Us, "Bu işi 13 yaşımdan beri yapıyorum. Çekirdekten yetiştim. Bu işi Türkiye'de benden daha iyi yapan tanımıyorum. Kurban Bayramı öncesi bileme yapıyoruz. Bizim bu işi iyi yaptığımızı herkes biliyor. Herkeste memnun kalıyor. Hiç boş kalmıyoruz. Esnafında işini yapıyoruz" dedi.

Babasının yanında yetişerek mesleği devam ettiren Fazlı Us, "Biz yılların verdiği birikimle yaptığımız hizmetle insanları cezbediyoruz. İşlerimizi iyi gidiyor. Bizi Kovid-19 da etkilemedi. Burası hiç boş kalmıyor. İnsanlara davranış da çok önemli. İnsanların parası olmasa da yapıyoruz bu işi. Her şey para değil. Günde ortalama 750-800 bıçak bileyebiliyoruz. Bayram'da da açığız. Kapalı kalmıyoruz" diye konuştu.

Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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