Bıçaklar Kurban Bayramı için bileyleniyor
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Bıçaklar Kurban Bayramı için bileyleniyor

Bıçaklar Kurban Bayramı için bileyleniyor Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda mesai başladı Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi bıçakçı esnafı mesaiye başladı.

13.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:17

Bıçaklar Kurban Bayramı için bileyleniyor

Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda mesai başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi bıçakçı esnafı mesaiye başladı.

Kahramanmaraş'ta kurban kesecek vatandaşlar ve kasapların uğrak yeri olan demirciler çarşısındaki bıçakçılar kurbanlık bıçaklar için kolları sıvadı. Kurbanlıklar için el yapımı bıçaklar tercih edilirken, esnaflar ise taleplere yetişmek için yoğun mesai içine girdi.

10 yaşından bu yana bıçak ürettiğini söyleyen esnaf Hasan Tandoğru, "Kurban Bayramı hazırlıklarına başladık, vatandaşlarımıza sosyal mesafeye uygun bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Özellikle son günlere kalmadan erkenden gelip ürünlerini alırlar yada yaptırırlar ise bizim için daha iyi olur. Bizler meslek ehli olduğumuz için işimizi güzel yapmaya çalışırız. Kurban bıçakları kalitesine göre 15 lira ile 50 lira arasında değişiyor.

Müşteri Ahmet Daş ise, "Önümüzde kurban bıçakları mevcut ve kurban bıçakları son güne kalmasın diye bıçağımızı ve gerekli malzemelerimizi alacağız" diye konuştu.

Bıçaklar Kurban Bayramı için bileyleniyor

Kaynak: İHA

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