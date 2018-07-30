Bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Doğukan'ın cenazesi ailesine teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aralarında husumet bulunan Ahmet Çiğit ve Mehmet Yılmaz arasında ağaç yaprağının çöpü yüzünden çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Doğukan'ın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Feyzi Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ahmet Çiğit ve Mehmet Yılmaz dükkanlarının önünde bulunan çınar ağaçlarının yapraklarının yığıldığı yer nedeniyle tartışmış, Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada ciğercilik yapan Mehmet Yılmaz iş yerinden kaptığı bıçakla Ahmet Çiğit ve 16 yaşındaki ikiz oğulları Batuhan ve Doğukan'ı bıçaklamıştı.

Kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Doğukan Çiğit'in (16), cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınarak defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Doğukan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İslahiye'ye bağlı Feyzi paşa mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan kavgada aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan Baba Ahmet Çiğit ve oğlu Batuhan Çiğit'in tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.