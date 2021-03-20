Bıçaklanarak öldürüldü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Murat Çelik (18), çıkan tartışmada kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Çelik ile kimliği belirsiz bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, aldığı bıçak darbeleri sonrasında kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karşıyaka'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN