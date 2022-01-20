Bıçaklanan yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgada döndü. Kavgada bıçakla yaralanan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmed Muhammed bıçaklanarak ağır yaralandı. Ahmed Muhammed, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili 17 yaşındaki Y. T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., tutuklanarak ceza evine konuldu. - KASTAMONU

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