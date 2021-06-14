Bıçaklanan genç öldü, 'Katil olay mahalline mutlaka geri döner' sözü gerçek oldu
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Bıçaklanan genç öldü, 'Katil olay mahalline mutlaka geri döner' sözü gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Haberler | 3. Sayfa

Bıçaklanan genç öldü, 'Katil olay mahalline mutlaka geri döner' sözü gerçek oldu Önce bıçaklayıp kaçtı, sonra olay yerine gelerek polise teslim oldu Gaziantep'te bir parkta 3 yerinden bıçaklanarak yaralanan Yusuf K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bıçaklanan genç öldü, 'Katil olay mahalline mutlaka geri döner' sözü gerçek oldu

Önce bıçaklayıp kaçtı, sonra olay yerine gelerek polise teslim oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir parkta 3 yerinden bıçaklanarak yaralanan Yusuf K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yusuf K.'yı bıçaklayan zanlı Onur C. ise bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek polise teslim oldu.

Olay, Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Onur C., Yusuf K.'yı arayarak parka çağırdı. Parka gelen Yusuf K. ile Onur C. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda Onur C., Yusuf K.'yı parkta 3 yerinden bıçakladı. Olay sonrası Onur C. bölgeden kaçarken, aldığı bıçak yaraları ile ağır yaralanan Yusuf K. ise sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yusuf K., hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yusuf K.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

'Katil olay mahalline mutlaka geri döner' sözü gerçek oldu

Yusuf K.'yı bıçaklayarak ölümüne neden olan Onur C. ise yaşanan hadiseden bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek polis ekiplerine teslim oldu. Katil zanlısı Onur C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bıçaklanan genç öldü, 'Katil olay mahalline mutlaka geri döner' sözü gerçek oldu
Bıçaklanan genç öldü, 'Katil olay mahalline mutlaka geri döner' sözü gerçek oldu
Bıçaklanan genç öldü, 'Katil olay mahalline mutlaka geri döner' sözü gerçek oldu
Bıçaklanan genç öldü, 'Katil olay mahalline mutlaka geri döner' sözü gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

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