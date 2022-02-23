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Bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Bartın'da yaşanan bıçaklı kavgada ağır şekilde yaralanan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BARTIN (İHA) - Bartın'da yaşanan bıçaklı kavgada ağır şekilde yaralanan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay Demirciler Mahallesi Ali Gama Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 22 yaşındaki Cengiz Güngörür ile 24 yaşındaki E.A. isimli şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken E.A. tarafından karın bölgesinden bıçaklanarak yaralanan Cengiz Güngörür 112 ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güngörür'ün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanan E.A. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bartın, 3. Sayfa, Haberler

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