Bıçaklanan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu

Samsun'da bıçaklanan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu.

Samsun'da bıçaklanan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklanan 17 yaşındaki B.Y. bacağından yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.Y., tedavi altına alındı. B.Y. kavgayı ayırırken tanımadığı kişilerin kendisini bıçakladığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı