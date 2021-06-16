Bıçaklanan 16 yaşındaki Murat, yaşama tutunamadı
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Bıçaklanan 16 yaşındaki Murat, yaşama tutunamadı

Bıçaklanan 16 yaşındaki Murat, yaşama tutunamadı
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, dün çıkan kavgada bıçaklanan Mehmet Can Karaca (16), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, dün çıkan kavgada bıçaklanan Mehmet Can Karaca (16), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi 2904 Sokak'taki parkta dün, 9 kişilik grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Can Karaca karnından, N.G. (16) ise sırtından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Karaca  ile N.G., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 200 metre mesafedeki Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karaca, bugün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Karaca'nın ailesi hastane önünde fenalaştı.N.G.'nin ise tedavisi sürerken, polisin yaptığı çalışmada olaya karışan 7 kişi gözaltına aldı. Şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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