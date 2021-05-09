Bıçakladıkları şahsı kanlar içerisinde bırakıp kaçtılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bıçakladıkları şahsı kanlar içerisinde bırakıp kaçtılar

Bıçakladıkları şahsı kanlar içerisinde bırakıp kaçtılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiler tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiler tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralı şahsın acı içerisinde yardım istemesi yürekleri burktu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1071. Sokak'ta saat 14.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ağacın altında bir kişinin kanlar içerisinde yattığını gören mahalle sakinleri durumu 112 sağlık ve 155 polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı şahsa ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Şahsın 112 ekiplerinden ilk isteği ise su oldu. Ekipler, gerekli müdahalenin yapılmasının ardından suyu vereceklerini söyledi.

Hacı isimli şahsın tartıştığı kişiler tarafından yüzünden ve başından bıçakla yaralandığı öğrenildi. Şahıs ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca
Magazin Eda Ece Cansu Dere Ebru Yaşar Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bıçakladıkları şahsı kanlar içerisinde bırakıp kaçtılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:01:48. #1.15#

title