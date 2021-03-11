Bıçakladıkları kişiyi camiye saklayıp, kayıplara karıştılar
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Bıçakladıkları kişiyi camiye saklayıp, kayıplara karıştılar

11.03.2021 22:46 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:56
Bıçakladıkları kişiyi camiye saklayıp, kayıplara karıştılar

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, bir grup şüpheli, bıçakla yaraladıkları Irak uyruklu B.A.A.'yı camiye saklayıp, olay yerinden kaçtı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, bir grup şüpheli, bıçakla yaraladıkları Irak uyruklu B.A.A.'yı camiye saklayıp, olay yerinden kaçtı. B.A.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Adapazarı Papuççular Mahallesi, Papuççular Caddesi üzerinde meydana geldi. Irak uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada B.A.A. kol ve göğsünden bıçaklandı. Şüpheliler, yaralı kişiyi camiye saklayıp, olay yerinden kaçarak ara sokaklarda izlerini kaybettirdi. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.A.A. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. B.A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bıçakladıkları kişiyi camiye saklayıp, kayıplara karıştılar
Bıçakladıkları kişiyi camiye saklayıp, kayıplara karıştılar
Bıçakladıkları kişiyi camiye saklayıp, kayıplara karıştılar
Bıçakladıkları kişiyi camiye saklayıp, kayıplara karıştılar
Bıçakladıkları kişiyi camiye saklayıp, kayıplara karıştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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