Bıçakladıkları iki kardeşe otomobille çarptılar
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Bıçakladıkları iki kardeşe otomobille çarptılar

ADANA'da B.A. ve yakınları, çıkan kavgada husumetli oldukları Yusuf Kandemir E. ve Yusuf Mehmet Ali E. kardeşleri önce bıçakladı, ardından da otomobille çarparak yaraladı.

Bıçakladıkları iki kardeşe otomobille çarptılar
29.06.2020 07:48 | Son Güncelleme: 29.06.2020 07:52

ADANA'da B.A. ve yakınları, çıkan kavgada husumetli oldukları Yusuf Kandemir E. ve Yusuf Mehmet Ali E. kardeşleri önce bıçakladı, ardından da otomobille çarparak yaraladı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77049 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Kandemir E. ile kardeşi Yusuf Mehmet Ali E., bilinmeyen nedenle husumetli oldukları iddia edilen B.A ve yakınları ile evlerinin yakınında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kardeş, B.A. ve yakınları tarafından bıçaklandı. Olayın ardından otomobile binip, kaçmak isteyen şüpheliler, bu kez de iki kardeşe araçla çarptı.

Şüpheliler, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçarken, yaralı iki kardeş ise yakınları tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Kandemir E. ve Yusuf Mehmet Ali E kardeşlerin hastanedeki tedavisi devam ederken, şüpheliler ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

 


Kaynak: DHA

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