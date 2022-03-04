ANTALYA (İHA) - Bıçakladığı turizmciyle polis merkezinde karşılaştı, sigara isteyip 'kusura bakma abi' dedi... Bıçaklanan turizmci şikayetçi olmaktan vazgeçti

ANTALYA Antalya'da iş çıkışı kendisinden para isteyen madde bağımlısı bir gence sırtını dönüp cüzdanından para çıkartan turizmci, aynı genç tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından yakalanan şüpheliyle polis merkezinde karşılaşan turizmci, kendisini tanımayan gencin sigara isteğiyle de neye uğradığını şaşırdı. Şüpheliden şikayetçi olmaktan vazgeçen turizmci, "Hala uyuşturucunun etkisindeydi ve beni tanımıyordu. Ben olduğumu öğrenince 'kusura bakma abi' dedi. Daha 19-20 yaşlarında gencecik, pırıl pırıl çocuk. Oğlumla kıyasladım o çocuğu, vicdanen üzüntü duydum ve şikayetçi olmadım" dedi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü akşamı 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi ara sokaklarında yaşandı. Turizmle uğraşan Faruk Tunçdede iş çıkışı evine gitmek üzereyken 20 yaşlarındaki O. K. ile sokakta karşılaştı. Tunçdede, kendisinden para isteyen O. K.'ye sırtını dönüp cüzdanından para çıkaracağı sırada, aynı genç tarafından bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin yardıma koşmasıyla O. K olay yerinden kaçarken, yaralanan Tunçdede, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede yaptıkları aramalarda ise O. K.'yi yakın bir bölgede çok geçmeden yakaladı.

"Uyuşturucu maddenin etkisindeydi"

Olayı anlatan Faruk Tunçdede, "Büyük bir ihtimal uyuşturucu maddenin etkisindeydi. Yanıma yaklaştı ve para istedi. Konuşmasından uyuşturucunun etkisinde olduğunu anladım. İkna etmeye çalıştım. Parayı kafasına koymuştu. Sırtımı dönüp cüzdanımı çıkardığım anda arkamdan bıçağı salladı. Çevredekilerin uyarısıyla kendini yana doğru kaydırdım ve bıçak sol bacağıma saplandı. Ardından kaçmaya başladı. 5 dakika sonrası otoparkta yakalanmış" dedi.

Karakolda karşılaşınca sigara istemiş

Hastanedeki tedavi sonrası polis merkezine ifade vermek için geldiği sırada O. K. ile karşılaştığını belirten Tunçdede, "Hala uyuşturucunun etkisindeydi ve beni tanımıyordu. Gelip yanıma sigara istedi. 'Sen beni tanıyor musun?' dedim. Polis gelip 'bıçakladığın arkadaş' deyince, 'hakkını helal et, kusura bakma abi' dedi. Daha 19-20 yaşlarında gencecik, pırıl pırıl çocuk. Benim de 21 yaşında oğlum var. Oğlumla kıyasladım o çocuğu ve vicdanen üzüntü duydum. Şikayetçi olmadım. Toplumun bir bireyi olarak gençlere yardımcı olmak gerekiyor. Bu tür gençlerin topluma kazandırılması lazım. Belki ölümden döndüm, bıçak sırtıma da saplanabilirdi ama çok şükür ki yiyecek ekmeğimiz varmış" diye konuştu.