Defalarca Bıçakladığı Yaralının Ölmemesi İçin Suni Teneffüs Yaptı

Karaman'da çıkan kavgada Yusuf Koçaker'i (22) bıçakla yaralayan ve kendisi de yaralanan şüpheli Mehmet Sekmen(22), yaraladığı genci suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı.

YOL VERME KAVGASI KANLI BİTTİ

Alınan bilgiye göre, Karaman - Ereğli karayolunun 20. kilometresi TOKİ Yeşildere köy konutları yanında iki gurup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.Tartışma kavgaya dönüşünce Yusuf Koçaker ile Mehmet Sekmen bıçaklarla bir birlerine saldırdı. Koçaker, koltuk altına aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı.

BIÇAKLADIĞI YARALAYA SUNİ TENEFFÜS YAPTI

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Koçaker'e kalp masajı uygularken, kendisi de bıçakla yaralanan Sekmen, kendi bıçakladığı şahsa suni teneffüs yapıp, ambulansa bindirilmesine yardımcı oldu.

SUNİ TENEFFÜS İŞE YARAMADI

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Koçaker, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Sekmen ise tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alındı.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.