Defalarca Bıçakladığı Yaralının Ölmemesi İçin Suni Teneffüs Yaptı
Karaman'da çıkan kavgada bir vatandaşı bıçakla yaralayan ve kendisi de yaralanan şüpheli, yaraladığı genci suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı. Yaralı genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karaman'da çıkan kavgada Yusuf Koçaker'i (22) bıçakla yaralayan ve kendisi de yaralanan şüpheli Mehmet Sekmen(22), yaraladığı genci suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı.
YOL VERME KAVGASI KANLI BİTTİ
Alınan bilgiye göre, Karaman - Ereğli karayolunun 20. kilometresi TOKİ Yeşildere köy konutları yanında iki gurup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.Tartışma kavgaya dönüşünce Yusuf Koçaker ile Mehmet Sekmen bıçaklarla bir birlerine saldırdı. Koçaker, koltuk altına aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı.
BIÇAKLADIĞI YARALAYA SUNİ TENEFFÜS YAPTI
Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Koçaker'e kalp masajı uygularken, kendisi de bıçakla yaralanan Sekmen, kendi bıçakladığı şahsa suni teneffüs yapıp, ambulansa bindirilmesine yardımcı oldu.
SUNİ TENEFFÜS İŞE YARAMADI
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Koçaker, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Sekmen ise tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alındı.
Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Eee bunun cezaaı ne şimdi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hadi taşıdığınız bıçaklar kurtarsın sizi. . . Hiç birine acımıyorum. Sadece bıçakla kabadayılık yaptığını zannedenlere ibret olsun. . . İbret alırlarsa tabi. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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insanlar merhametsiz olmuş.hiçbiri altan almıyor.biri ceza evi biri mezaraCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sabır diliyorum herkese...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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50 yaşındayım bu kötülükler hep varmıydı bizden gizleniyordu. yoksa (kıyamet alametlerinde yazan kötülük fitne fesat adam öldürme livata artacak vs)nedenimidir.bunca olumsuzluklar sonucunda yaşama gücüm kalmadı diyebilirim. her gün 10 haberden 9 u vahşet. Allah (c.c) sonumuzu hayırlara çıkarsın.22 yaşındaki bir genç hayatına doymadan göçtü gitti diğeri kodesi boylayacak.çok üzücü ve durum cidden vahimCevap Yaz Yayından Kaldır