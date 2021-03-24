Bıçakladığı kocası ölen Leyla: Daha önce uyarmıştım

AKSARAY'da, çıkan tartışmada eşi Leyla Kayacı'nın (23) göğsünden ve kolundan bıçakladığı Medine Kayacı (24), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından tutuklanan Leyla Kayacı'nın ifadesinde, "Tartışma sırasında bana hakaret etti ve bıçakladım. Daha önce de bana hakaret ediyordu. 'Seni öldürürüm' diye uyarmıştım" dediği öğrenildi.

Olay, 21 Mart'ta Susadı köyünde meydana geldi. 2 yıl önce evlenen ve 5 aylık çocukları olan çiftçi Medine Kayacı ile eşi Leyla Kayacı arasında evde, tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Leyla Kayacı, eşi Medine Kayacı'yı bıçakla göğsünden ve kolundan yaraladı. Kaçmaya çalışan Leyla Kayacı, kendisini gören ve ne olduğunu soran komşularına, eşini bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine eve gelen komşuları, Medine Kayacı'yı kanlar içinde yatarken buldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Medine Kayacı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİAğır yaralı olan ve 4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alınan Medine Kayacı, dün gece saatlerinde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kayacı'nın cenazesi yapılacak otopsinin ardından bugün toprağa verilecek. 'DAHA ÖNCE SENİ ÖLDÜRÜRÜM DİYE UYARMIŞTIM'Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Leyla Kayacı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Leyla Kayacı'nın ifadesinde eşini hakaret ettiği için bıçakladığını belirterek, "Ailevi nedenlerde tartıştık. Tartışma sırasında bana hareket etti ve bıçakladım. Daha önceki tartışmalarımızda da bana hakaret ediyordu. 'Seni öldürürüm' diye uyarmıştım" dediği öğrenildi. TERK EDİP, DÖNMÜŞ

Kayacı çiftinin daha önce de birkaç kez kavga ettiği ve Leyla Kayacı'nın evi terk edip, ailesinin yanına yerleştiği, aile büyüklerinin ikna etmesi sonucu yeniden evine döndüğü öğrenildi. Çiftin oğlu da Medine Kayacı'nın ailesinde olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ