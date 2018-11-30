Bıçakladığı Eşini Balkondan Atan Cani Koca İçin 29 Yıla Kadar Hapis İstendi

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu karısını bıçaklayarak balkondan atan cani koca Fatih E.,"kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli yaralama" suçlarından 29 yıla kadar hapsi istendi.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Olay, 25 Ağustos 2018'de Kahramankazan ilçesinde yaşandı. Fatih E., boşanma aşamasında olduğu karısı Sevim E.'yi ölümle tehdit etmeye başladı. Kocasının tehditlerinden korkan Sevim E., 3 kızı ile birlikte annesinin evine sığındı. Bir süre daha kocasının tehditlerine maruz kalan Sevim E., 25 Ağustos gecesinde annesinin evinde kocasının saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

BIÇAKLADIKTAN SONRA BALKONDAN AŞAĞI ATTI

Sevim E.'nin kaldığı apartmana gelen Fatih E., ikinci katta oturan karısına ulaşabilmek için birinci kattaki demir parmaklıkları kullandı. Parmaklıklardan tırmanarak eve giren Fatih E. karısını bıçakladı, annelerini kurtarmaya çalışan kızlarını ise darp etti. Gözü dönmüş koca, kanlar içinde kalan karısını balkondan aşağıya fırlattı, bununla da yetinmedi yerde yatan karısının üzerine saksı fırlattı. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, kan donduran olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Fatih E.'nin "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve 3 kızını "nitelikli yaralama" suçlarından 29 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Dava, Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

KIZLARI O ANLARI ANLATMIŞTI

Olay günü yaşadıklarını anlatan Fatih ve Sevim E. çiftinin en büyük kızları E. E., babalarının olay günü kendilerini arayarak sürekli tehdit ettiğini, "Sizi öldüreceğim, bıçaklayacağım" dediğini söylemişti. Boşanma sürecinde anneannelerine sığındıklarını belirten E. E., şunları anlatmıştı:

"Balkon demirlerinden çıkarak ikinci kata ulaşıyor ve anneme, bana ve kardeşlerime bıçakla saldırdı. Annemin boynunu bıçakla kesti. Annem yerde kanlar içinde yatarken anneme daha fazla zarar vermesin diye onunla boğuştuk. Daha sonradan anneme ulaştı ve balkondan attı. Engel olmaya çalıştık ama bizi itti. Annem düştükten sonra üzerine saksı ve ne bulduysa attı. Annemi attıktan sonra kız kardeşlerimle aşağıya indik ama hala üzerine bir şeyler atmaya devam ediyordu."

"ANNEMİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR"

E.E., "Annemin hayati tehlikesi var. Şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Ne benim, ne kardeşimin, ne de annemin hiçbir şekilde can güvenliği yok. Asla rahat yatamıyoruz. Çok büyük bir travma bu. Ufacık bir ses olsun hemen korkuyla uyanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.