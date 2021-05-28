Bıçakladığı doktor intiharını engellemiş

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, ortopedi asistanı doktor Ertan İskender'in, kendisini bıçaklayarak ağır yaralayan hastası Bayram N.'nin daha önce intiharını önlediğini söyledi.