Bıçakla yeğenini öldüren, arkadaşını da ağır yaralayan şüpheliyle ağabeyi yakalandı
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Selçuklu, Konya, Güncel

Bıçakla yeğenini öldüren, arkadaşını da ağır yaralayan şüpheliyle ağabeyi yakalandı

Konya'da, aralarında alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada yeğenini öldüren, arkadaşını da ağır yaralayan şüpheli ile ağabeyi gözaltına alındı.

17.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:24
Bıçakla yeğenini öldüren, arkadaşını da ağır yaralayan şüpheliyle ağabeyi yakalandı

Konya'da, aralarında alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada yeğenini öldüren, arkadaşını da ağır yaralayan şüpheli ile ağabeyi gözaltına alındı.

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Leylek Hasan Dede Sokak'ta ikamet eden Hüseyin Ö. (32), iddiaya göre, ailevi sebeplerden dolayı aralarında husumet bulunan yeğeni Tunahan Özcan'ı (19) arayarak, alacak meselesi nedeniyle tartıştı.

Bunun üzerine Özcan, akrabalarından ve arkadaşlarından oluşan 5 kişilik bir grupla dayısının evine gitti.

Burada devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Ö, evdeki ekmek bıçağıyla yeğeni Tunahan Özcan ve arkadaşı Ömer Uğur'u (19) ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve tedavisi süren diğer yaralı Uğur'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan Hüseyin Ö. ile ağabeyi Adem Ö'yü (39) gözaltına aldı.

Zanlılardan Hüseyin Ö'nün, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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