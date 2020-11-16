Bıçakla yaralamaya tutuklama
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Bıçakla yaralamaya tutuklama

16.11.2020 18:22 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:26
Bıçakla yaralamaya tutuklama

Samsun'da çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddia edinilen şahıs tutuklandı.

Samsun'da çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddia edinilen şahıs tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında kavganın devamı olarak çıkan kavgada bıçaklanan D.C. (42) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan D.C. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen S.Ö., Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve kendisinin saldırıya uğradığını ileri süren S.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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