Bıçakla yaralamaya gözaltı

Bıçakla yaralamaya gözaltı

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

07.08.2019 14:16
Bıçakla yaralamaya gözaltı

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan H.V.(31) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken bıçakla yaralama olayına karışan S.A. (19) yakalanarak gözaltına alındı. İlyasköy Polis Merkezinde sorgusu tamamlanan S.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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