Bıçakla Yaralamaya Gözaltı

Bıçakla Yaralamaya Gözaltı

Samsun’da bir kişiyi bıçakladığı iddia edilen 16 yaşındaki çocuk gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Bıçakla Yaralamaya Gözaltı

Samsun'da bir kişiyi bıçakladığı iddia edilen 16 yaşındaki çocuk gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen 16 yaşındaki L.E., polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen L.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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