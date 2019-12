Bıçakla yaralamaya adli kontrol

08.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:15

Samsun'da sokak ortasında bir kişinin darp edilip bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafede oturan 20 yaşındaki M.B.'yi dışarı çağıran A.S. (20), tartıştığı şahsı sol karın boşluğundan bıçaklayarak ağır yaralarken, O.G. (21) ise M.B.'yi darp etti. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B., tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan A.S. ve yanındaki O.G. kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri A.S. ve O.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.Savcıya ifade veren O.G., serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.S. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA