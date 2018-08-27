Bıçakla Yaralamaya Adli Kontrol

Samsun'da hastanenin garajındaki şoför odasında iki hastane çalışanı arasında çıkan tartışmada 1 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesindeki bir hastanenin garajındaki şoför odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför İ.Z. ile H.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Z., bıçakla H.Ş.'yi yaraladı. Hastanede tedavi atına alınan H.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Z., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN