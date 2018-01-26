Bıçakla Yaralamaya Adli Kontrol
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Bıçakla Yaralamaya Adli Kontrol

Samsun’da 2 kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili adliyeye çıkarılan 2 genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bıçakla Yaralamaya Adli Kontrol

Samsun'da 2 kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili adliyeye çıkarılan 2 genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fuariçi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.Y. ve M.K. yaralanarak hastanelik olurken, bıçaklı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili O.Ç.(19) ve E.H.'yı (21) yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan 2 genç bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Ç. ve E.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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