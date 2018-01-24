Bıçakla Yaralamaya Adli Kontrol

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan R.A.(39) sol bacak baldırının 4 yerinden yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.A. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Ş.P.(22) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Ş.P., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN