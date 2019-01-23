Bıçakla Yaralamaya 9 Yıl 4 Ay 10 Gün Hapis

Bıçakla Yaralamaya 9 Yıl 4 Ay 10 Gün Hapis

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı, mahkemece 9 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bıçakla Yaralamaya 9 Yıl 4 Ay 10 Gün Hapis

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı, mahkemece 9 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da E.A. (33) adlı bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla geçen yıl Mayıs ayında tutuklanan E.M. (30) isimli zanlı hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan E.M., mahkemece "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulup tahliyesine karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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