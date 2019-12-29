Bıçakla yaralamaya 3 gözaltı
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Bıçakla yaralamaya 3 gözaltı

Samsun'da bir kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

29.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:23
Bıçakla yaralamaya 3 gözaltı

'da bir kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan G.S., hafif şekilde yaralandı. Bıçaklı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili H.K.(17), S.Ç.(19) ve M.A.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bıçaklama olayını yaptığı ileri sürülen H.K. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla İlgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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