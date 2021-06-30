Bıçakla yaralamaya 1 gözaltı
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Bıçakla yaralamaya 1 gözaltı

Bıçakla yaralamaya 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Y.C.Ç yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayın şüphelisi B.Y.'yi gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan B.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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