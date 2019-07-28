Bıçakla yaralama zanlısının evi kundaklandı

Adana'da bir kişiyi bıçakladığı öne sürülen zanlının evi kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Mahallesi 57188 Sokak'ta oturan İ.U. (65), dün evinin yakınlarındaki metruk binayı mesken tutan kişilerle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.U, gruptakilerden N.U'yu bıçakla yaraladı. Zanlı İ.U, olaydan sonra kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından zanlının evi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Kimsenin olmadığı sırada pencereden yanıcı madde atılan ev zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA