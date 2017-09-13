Bıçakla Yaralama Şüphelisi Yakalandı

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.K.(21) karnından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayını 19 yaşındaki A.D.'nin gerçekleştiğini tespit etti. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan A.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN