Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
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Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı

Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki F.A., karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Bağırsaklarının dışarı çıktığı öğrenilen F.A., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen H.Ç. polise teslim oldu. H.Ç., F.A.'yı uyuşturucu sattığı için bıçakladığını iddia etti. Hastanede F.A.'nın iç çamaşırında ise jelatine sarılı bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddeye el koydu. Şüpheli H.Ç. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan H.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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