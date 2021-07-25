Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı

Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddia edilen kardeşlerden biri mahkemece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddia edilen kardeşlerden biri mahkemece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Gölü sahil yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küfürleşme yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bıçaklı saldırıya uğrayan U.Ö. yaralanarak hastanelik oldu. Bıçaklı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili İ.B.K. ve M.K. adlı kardeşleri gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen kardeşlerden İ.B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, M.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam, hayatını kaybetti
Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Derya Yanık Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ece Erken Bülent Serttaş Erkan Petekkaya
Spor Can Bartu Burak Elmas Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 20:40:36. #1.15#

title