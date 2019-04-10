Bıçakla Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

Bıçakla Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs, mahkemece tutuklandı.

Bıçakla Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan İ.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kendisini C.B.'nin (28) bıçakladığını söyledi. C.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan C.B. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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