Bıçakla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Bıçakla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

26.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:36
Bıçakla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi

'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un ilçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.Ç. (16) karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan E.Ç. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayının şüphelisi Y.K.'yi (18) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Y.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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