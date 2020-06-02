Bıçakla yaralama sanığı duruşmada "Ben deliyim" diyerek kendini savundu Bursa'nın Yıldırım ilçesinde görme engelli komşusunu bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde görme engelli komşusunu bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emirhan M. (25), Bursa E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda ise sanığın avukatı hazır bulundu.

Komşusu Hüsamettin K'yi bıçakladığı iddiasıyla "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen sanık, önceki savunmalarını tekrarlayarak, olay anını hatırlamadığını ileri sürdü.

Daha önce Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor alındığını anlatan Emirhan M, "Koğuşta bana hep deli diyorlar, dalga geçiyorlar. Ben deliyim, başka yere de gönderseniz oradan da aynı sonuç çıkacak." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden istenen akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde, 3 Ocak 2019'da Hüsamettin K, ekmek almak için evden çıktığı sırada, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Emirhan M'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Hüsamettin K. hastanede tedavi altına alınmış, gözaltına alınan Emirhan M. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA