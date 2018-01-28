Bıçakla Yaralama Olayına Karışan Iraklılar Gözaltına Alındı
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Bıçakla Yaralama Olayına Karışan Iraklılar Gözaltına Alındı

Samsun’da bir kişinin bıçaklanması olayına karışan 2 Iraklı genç polis tarafından gözaltına alındı.

Bıçakla Yaralama Olayına Karışan Iraklılar Gözaltına Alındı

Samsun'da bir kişinin bıçaklanması olayına karışan 2 Iraklı genç polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir Iraklı gencin bıçakla yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen Iraklı N.A. ve M.M.O. adlı gençler Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından bugün yakalanarak gözaltına alındılar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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