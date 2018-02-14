Bıçakla Yaralama

Samsun'un İlkadım ilçesinde Irak uyruklu bir kişinin kayınbiraderini bıçakla yaraladığı iddia edildi.

İddiaya göre, Irak uyruklu Abdullah Sabea Hussame (21), Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan ablasını ziyarete gitti.

Hussame, burada vatandaşı olan eniştesi Ali Cabbar İ. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Cabbar İ, bıçakla kayınbiraderini göğsünden yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Hussame, tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.