Bıçakla telefon gasp eden şahıs tutuklandı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak ortasında bıçakla zorla telefon gasp eden şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Aydoğdu Mahallesi Şehitler Sokak üzerinde bir şahsın bıçak ile zorla gasp edilerek telefonunun çalınması üzerine harekete geçti. Bölgede inceleme yapan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, telefonu gasp eden şahsın C.A. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, şahıs suç unsuru telefon ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hastanedeki sağlık kontrolü ve emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa