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Bıçakla şaka yapan arkadaşını kalbinden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bıçakla şaka yapan arkadaşını kalbinden bıçakladı Adana'da kendisine bıçakla şaka yapan arkadaşını kalbinden bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

ADANA (İHA) - Bıçakla şaka yapan arkadaşını kalbinden bıçakladı

ADANA - Adana'da kendisine bıçakla şaka yapan arkadaşını kalbinden bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bekleyen Volkan Eyüpoğlu (19), yanına gelen arkadaşı Mustafa Berat Yaşar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüpoğlu, Yaşar'ı göğsünden ve kolundan bıçaklayıp, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Yaşar'ı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı genç, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Eyüpoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Gidebileceği adreslere tek tek baskın yapan polis, Eyüpoğlu'nu bir arkadaşının evinde saklanırken yakaladı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen Eyüpoğlu ifadesinde, "Mustafa ile şakalaşıyorduk. Sonra birden bıçak çekti. Ben de elindeki bıçağı alıp, kendisine salladım. Sonra da olay yerinden kaçtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Eyüpoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Mustafa Berat Yaşar'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Bıçakla şaka yapan arkadaşını kalbinden bıçakladı

Bıçakla şaka yapan arkadaşını kalbinden bıçakladı

Bıçakla şaka yapan arkadaşını kalbinden bıçakladı

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İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri

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