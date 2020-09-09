Bıçakla market soygunu
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Bıçakla market soygunu

Bıçakla market soygunuKONYA'da elinde bıçak ve yüzünde hijyen maskesiyle bir markete gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi, kasiyeri tehdit edip kasadaki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı.

09.09.2020 00:04 | Son Güncelleme: 09.09.2020 00:09

Bıçakla market soygunu

KONYA'da elinde bıçak ve yüzünde hijyen maskesiyle bir markete gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi, kasiyeri tehdit edip kasadaki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosava Mahallesi Furkan Sokak'ta meydana geldi. Elinde bıçak ve yüzünde maskeyle markete gelen bir kişi, kasiyeri bıçakla tehdit edip kasadaki yaklaşık alıp kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bıçakla market soygunu

Kaynak: DHA

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