Son dakika... BIÇAKLA KENDİSİNİ KOVALAYAN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Bir son dakika haberine göre BAĞCILAR'da iki arkadaş arasında başlayan kavga cinayetle sonuçlandı.

BAĞCILAR'da iki arkadaş arasında başlayan kavga cinayetle sonuçlandı. Aytaç D.(39) kendisini bıçakla kovalayan Fuat Doğruel'i (38) elinden aldığı bıçakla öldürdü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

SOKAKTA KOVALAMACA YAŞANDI

Bağcılar, Demirkapı Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta meydana gelen olay polis soruşturmasına göre şöyle gelişti; Eski arkadaş olan Aytaç D. ile Fuat Doğruel'in arası bir süre önce açıldı. Sık sık kavga ettikleri öğrenilen iki arkadaş, olay günü sokakta karşılaştı. Yeniden tartışan arkadaşlardan Fuat Doğruel, elindeki bıçakla arkadaşı Aytaç D.'yi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında bir mağazaya sığınan Aytaç D., içerde bulunanların Fuat Doğruel'i engellemesini fırsat bildi. Aytaç D. arkadaşının elindeki bıçağı alarak Fuat Doğruel'i öldürdü. Şüpheli olaydan kısa süre sonra polise teslim oldu.

O ANLARI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİİkilinin sokakta birbirini kovaladıkları ve dükkan içindeki mücadeleleri ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Aytaç D.'nin hızla kaçmaya çalıştığı, Fuat Doğruel'in ise onu elindeki bıçakla kovaladıkları görülüyor. Bir dükkana girdikten sonra içerde bulunan bir kişinin cinayet işlememesi için Fuat Doğruel'i ikna etmeye çalıştığı sırada arkadaşının dikkati dağılması üzerine Aytaç D.'nin onun üzerine doğru yüklendiği görülüyor.Poliste verdiği ifadesinde kendisini korumaya çalıştığını iddia eden Aytaç D. olayda kullandığı bıçağı da hatırlamadığı bir yere attığını söyledi. Aytaç D.'nin daha önceden çeşitli suçlardan 6 kere gözaltına alındığı tespit edildi. Zanlı, işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü.

Cinayet anına ait güvenlik kamera görüntüleri

Şüphelinin adliyeye gönderilişi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı