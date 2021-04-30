Bıçakla kendini ağır yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bıçakla kendini ağır yaraladı

Bıçakla kendini ağır yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi bıçakla kendini karnından ağır yaraladı.

Samsun'da bir kişi bıçakla kendini karnından ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yıldır parkinson hastası olduğu öğrenilen N.Y.(55) girdiği bunalım sonucu kendi kendini karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan N.Y. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen N.Y. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pişman koca, 2 aydır konuşmadığı eşinden 10 metrelik pankartla özür diledi
Pişman koca, 2 aydır konuşmadığı eşinden 10 metrelik pankartla özür diledi
Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Muslera Rıza Kayaalp Ali Tandoğan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bıçakla kendini ağır yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 10:54:50. #1.15#

title