Bıçakla kendini ağır yaraladı

Samsun'da bir kişi bıçakla kendini karnından ağır yaraladı.

Samsun'da bir kişi bıçakla kendini karnından ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yıldır parkinson hastası olduğu öğrenilen N.Y.(55) girdiği bunalım sonucu kendi kendini karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan N.Y. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen N.Y. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı