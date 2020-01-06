Bıçakla kendine zarar veren kadın hastaneye kaldırıldı
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Bıçakla kendine zarar veren kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bıçakla kollarına zarar veren kadın, polis ve sağlık ekiplerince ikna edilerek tedavi altına alındı.

06.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:18
Bıçakla kendine zarar veren kadın hastaneye kaldırıldı

'nın merkez ilçesinde bıçakla kollarına zarar veren kadın, ve sağlık ekiplerince ikna edilerek tedavi altına alındı.

Hocahasan Mahallesi'nde, S.Ö'nün (38) sokak ortasında bıçakla kendine zarar verdiğini gören bekçiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kolundaki kesiklerden dolayı kan kaybeden S.Ö, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulanstan indirilen kadın, acil servis önünde bağırmaya başladı. S.Ö, bir süre polis ve sağlık ekiplerine direnerek tedaviyi kabul etmedi.

Ardından sakinleşen S.Ö, polis ve sağlık ekipleri tarafından ikna edilerek acil servise alınıp tedavisine başlandı.

Kaynak: AA
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