BIÇAKLA GEZEN YABANCI UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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BIÇAKLA GEZEN YABANCI UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GALATA Kulesi çevresinde elinde bıçakla gezen yabancı uyruklu bir kişi üzerindeki bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

GALATA Kulesi çevresinde elinde bıçakla gezen yabancı uyruklu bir kişi üzerindeki bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

İddiaya göre İran uyruklu bir kişi Galata Kulesi çevresinde bıçakla gezerken Çevik Kuvvet Ekipleri ve Güven Timleri tarafından fark edilerek yakalandı. Üst aramasında üzerinden sustalı bıçak çıktı. Şüpheli ters kelepçe ile gözaltına alınarak Karaköy Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.

BIÇAKLA GEZEN YABANCI UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BIÇAKLA GEZEN YABANCI UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BIÇAKLA GEZEN YABANCI UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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