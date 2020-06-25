Bıçakla gasp anları kamerada
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Bıçakla gasp anları kamerada

Bıçakla gasp anları kamerada Gaziantep'te, sokakta yürüyen vatandaşın bıçakla gasp edilerek cep telefonunun çalınma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

25.06.2020 19:35 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:42

Bıçakla gasp anları kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te, sokakta yürüyen vatandaşın bıçakla gasp edilerek cep telefonunun çalınma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gasp olayını gerçekleştiren şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekstilkent Mahallesi'nde meydana gelen bıçakla gasp olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, sokakta yürüyen bir vatandaşın önünü keserek bıçakla cep telefonu gasp eden şüpheli şahıs yakalandı. Vatandaşın önünün kesilerek bıçakla cep telefonunun gasp edilme anları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bıçakla gasp anları kamerada

Kaynak: İHA

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