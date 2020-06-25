Bıçakla gasp anları güvenlik kamerasında Gaziantep'te sokakta bir vatandaşın bıçakla gasp edilme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaziantep'te sokakta bir vatandaşın bıçakla gasp edilme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gasp olayını gerçekleştiren şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekstilkent Mahallesi'nde meydana gelen bıçakla gasp olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, sokakta yürüyen bir vatandaşın önünü keserek bıçakla cep telefonu gasp eden şüpheli şahıs yakalandı. Vatandaşın önünün kesilerek bıçakla cep telefonunun gasp edilme anları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA