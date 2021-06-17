Bıçakla çevreye saldıran genci mahalleli tekme tokat dövdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bıçakla çevreye saldıran genci mahalleli tekme tokat dövdü

Bıçakla çevreye saldıran genci mahalleli tekme tokat dövdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta iddiaya göre alkol alıp çevreye saldıran 2 şahıs, mahallenin gençleri tarafından tekme tokat dayak yedi.

Esenyurt'ta iddiaya göre alkol alıp çevreye saldıran 2 şahıs, mahallenin gençleri tarafından tekme tokat dayak yedi. Park dubalarının havaya uçuştuğu kavgada yerde tekmelenen genç cep telefonu kamerasına yansıdı. Olaya karışan gençler ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün 18.00 sıralarında Esenyurt İstiklal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alıp çevreye rahatsızlık veren bir genç ve arkadaşı, mahallenin gençleri tarafından uyarıldı. Bu uyarılara küfür ile karşılık veren gençlerden biri daha sonra bıçakla etrafa saldırmaya başladı. Bu duruma sinirlenen gençlerinde karşılık vermesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Park dubalarının havada uçuştuğu kavgada yere düşürdükleri genci tekme tokat dövdüler. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler olaya karışan şahısları gözaltına alarak polis merkezine götürdüler. Kavga ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Resmen mucize! Doğar doğmaz nehre bırakılan bebek 22 gün sonra canlı bulundu
Resmen mucize! Doğar doğmaz nehre bırakılan bebek 22 gün sonra canlı bulundu
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Son dakika haber... İzmir'de hastanede sır ölüm
Son dakika haber... İzmir'de hastanede sır ölüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan İlham Aliyev Angela Merkel Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bıçakla çevreye saldıran genci mahalleli tekme tokat dövdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 01:25:43. #1.13#

title